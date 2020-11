POCHI GOL? Il problema principale non sono gli attaccanti ma lo sviluppo della fase offensiva

Appena nove gol siglati finora in campionato. Se la difesa regge con undici marcature al passivo, là davanti il bottino è decisamente magro per una squadra che si chiama Catania e ambisce al miglior piazzamento possibile in griglia Play Off. Tanto basta per finire al centro di critiche aspre e legittime. Del resto le partite si vincono trovando la via della rete. Altrimenti puoi solo sperare di portare a casa uno striminzito pareggio, come accaduto a Lentini contro la Turris.

I rossazzurri faticano a depositare il pallone in fondo al sacco, accusando pesantemente l’assenza di giocatori come l’infortunato Piccolo e la condizione fisica ancora precaria di Sarao, rientrato solamente domenica da un acciacco che lo ha tenuto fermo per un po’ di tempo. Eppure c’è un paradosso: Pecorino e Reginaldo, schierati in campo dall’inizio nel 3-5-2 non proprio amato da Raffaele ma adattato per via delle numerose defezioni, non sono stati tra i peggiori in campo. Non è un caso se la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio post-gara abbia indicato in Reginaldo il rossazzurro più in evidenza sul rettangolo verde. Ma se il brasiliano e la giovane punta etnea fanno un lavoro di grande sacrificio per la squadra, c’è il rischio di perdere lucidità negli ultimi metri. E allora i gol chi li fa? Il problema principale risiede nello sviluppo della fase offensiva più che nei singoli attaccanti.

I cross in area, ad esempio, arrivano ma non sempre si rivelano precisi ed efficaci per l’inserimento delle punte e dei centrocampisti. Centrocampisti che, peraltro, stanno dimostrando di non avere una spiccata propensione all’inserimento. O, perlomeno, se s’inseriscono non lo fanno con la necessaria convinzione. Lo stesso centrocampo fatica a mettere le punte nelle condizioni di agire al meglio delle loro possibilità. Per sopperire a queste difficoltà, Mister Raffaele si è affidato allo schieramento di Biondi mezzala. Una soluzione non nuova, visto che anche ai tempi dell’Igea Virtus la giovane promessa catanese ricopriva tale ruolo. Purtroppo però il suo rendimento non è ottimale. I centrocampisti e gli esterni dovrebbero supportare meglio la manovra, dando vita ad un giro palla che non sia fine a se stesso ma che trovi concretezza ed immediatezza. Urge rimediare in qualche modo, ritrovando la compattezza, il cinismo e le certezze acquisite nelle primissime giornate.

