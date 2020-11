VERSO CATANIA – VIBONESE: cercando il bandolo della matassa tra le mura amiche…

Questo campionato del tutto singolare per la presenza dell’anomalia Covid non conosce soste. Mercoledì sera (calcio d’inizio alle ore 20:30, dirigerà Acanfora di Castellammare di Stabia), un’agguerrita Vibonese atterrerà sul prato verde dello stadio “Angelo Massimino”. Il Catania torna a casa con il chiaro intento di recuperare quell’unità d’intenti necessaria per proseguire il percorso stagionale con maggior fiducia e convinzione nei propri mezzi.

La sconfitta di Teramo ha lasciato l’amaro in bocca per quanto assistito nell’arco dei 90′. Alla “doccia gelata” del gol subito dopo quasi tre giri di lancette ha fatto seguito un primo tempo inconsistente e una ripresa giocata su buoni livelli, tanto che alla fine i rossazzurri avrebbero meritato di tornare a casa quantomeno con un punto. È venuta a mancare la giusta dose di concentrazione, grinta, lucidità e fame agonistica nei momenti topici di una contesa che ha visto la formazione di casa ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, limitandosi ad amministrare il pallino del gioco sino al triplice fischio.

Se in occasione del derby si erano intravisti alcuni segnali poco incoraggianti, adesso è scattato ufficialmente quel campanello d’allarme che dovrebbe portare mister Raffaele e il suo staff a soffermarsi con maggior cura e attenzione sulla tenuta fisica, tattica e mentale di questa squadra al netto delle carenze tecniche e strutturali preesistenti in organico.

La Vibonese è uno scoglio particolarmente insidioso da superare al netto di quelle che possono sembrare le difficoltà scaturite dalla situazione contagi in casa rossoblù. Il rientro in campo è stato salutato con una vittoria di misura ai danni del Potenza, risultato che ha dato una bella iniezione di fiducia a tutto l’ambiente in vista della gara di mercoledì. Il Catania dal canto proprio è chiamato a conquistare una vittoria che possa scacciare lo spettro della crisi tecnica che aleggia ormai da alcune partite. I difensori Claiton e Silvestri, usciti malconci dalla trasferta abruzzese, restano sotto osservazione così come altri giocatori alle prese con problematiche di natura fisica.

