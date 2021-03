PRIMAVERA – Marchese: “Molto contento della prestazione, gruppo coeso ed affiatato”

Secondo successo stagionale per la Primavera del Catania che riscatta le recenti sconfitte riportata con Catanzaro e Monopoli, piegando la resistenza della Vibonese. L’allenatore Giovanni Marchese spende parole d’elogio per la sua squadra, evidenziate dal sito ufficiale rossazzurro:

“Sono molto contento della prestazione, i ragazzi hanno interpretato la gara nel modo perfetto, facendo tutto ciò che avevo chiesto, e si sono contraddistinti tutti positivamente per impegno e rendimento. In particolare, ho apprezzato la grande applicazione sia in fase propositiva sia in fase di ripiegamento. Un plauso a chi ha giocato dall’inizio, a chi è subentrato e anche a chi oggi non è sceso in campo, perché il gruppo è coeso ed affiatato e questa è una cosa fondamentale”.

