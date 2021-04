VERSO FOGGIA – CATANIA: ultimi 90′ del campionato, poi riflettori puntati sui playoff

Ultimi 90′ del campionato di Serie C per la stagione 2020-21. Il Catania sarà di scena a Foggia, dove dovrà difendere il quinto posto (con qualche timida speranza di raggiungere la quarta posizione) nella sfida a distanza con la Juve Stabia, quest’ultima impegnata sul campo della Ternana. Rossazzurri mentalizzati nel conquistare l’obiettivo in questo atto finale della regular season, che gli uomini di Baldini potrebbero concludere superando la soglia dei 60 punti.

Traguardo impensabile ad inizio stagione, quando questo gruppo di giocatori assemblato in breve tempo partì un po’ in sordina salvo poi cementarsi e diventare squadra. Adesso il Catania ha trovato la sua dimensione, merito soprattutto della “cura Baldini” che ha portato in dote cinque successi nelle ultime sei gare, trame di gioco solide e mentalità vincente. L’unica sconfitta del recente ciclo di partite è arrivata a Catanzaro due settimane fa. Anche lì i rossazzurri non hanno mai abbassato la soglia della concentrazione e della fame agonistica, tanto da rialzare la testa già la settimana successiva contro la Casertana.

La sfida con i “falchetti” è stata l’occasione in cui mister Baldini ha proposto una novità tattica (Dall’Oglio trequartista) capace nell’immediato di dare buoni frutti. Ci si interroga se verrà confermata la posizione in campo di Dall’Oglio, con interpreti pressoché immutati in mediana (Izco, Maldonado e Welbeck), oppure si virerà sul 4-3-3. Giosa è out per squalifica, pertanto dovrebbe toccare all’esperto brasiliano Claiton affiancare Silvestri al centro della retroguardia. All’andata i rossazzurri colsero la prima vittoria dell’anno solare sotto lo sguardo attento di Joe Tacopina (presente per la prima volta sugli spalti del “Massimino”), superando i “satanelli” per 2-1.

