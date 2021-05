EX ROSSAZZURRI – Jeda: “Catania e Palermo, manca la società seria…”

L’ex attaccante di Catania e Palermo Jeda si sofferma sulll’esperienza vissuta nelle due città siciliane, intervenendo ai microfoni di Footballnews24.it:

“Ricordi di Catania e Palermo? Bellissimi. Mi ricordo l’impatto che ho avuto con l’ambiente, l’entusiasmo che ti trasmettono è fuori dal comune. Andare la domenica a giocare in Serie A in queste città è davvero bellissimo, c’era il pubblico che ti incitava alla grande. Ci sono poche piazze che ti danno quell’emozione di Catania e Palermo. Era davvero uno spettacolo sentire le urla dei tifosi, i cori. Ti spingevano a dare il massimo c’è poco da dire. Questa cosa mi ha davvero colpito tanto, peccato, e mi dispiace moltissimo, che il Palermo ed il Catania non siano in Serie A. É davvero triste vederli in C, meritano decisamente di più. Cosa manca per tornare in A? Manca la cosa più importante: la società seria. A queste due grandissime piazze manca la sicurezza di una grande guida che dia serenità e garanzie all’ambiente. Purtroppo quando manca questa, le cose non possono andare bene. Con una società forte dietro, con una proprietà, un presidente che ha entusiasmo, che ha voglia di investire e di portare queste piazze dove meritano di stare, tutto diventa più facile”.

