FOGGIA – CATANIA: come cambia la storia del match allo “Zaccheria”

Rimane fermo a tre il numero di vittorie del Catania a Foggia. Dagli anni ’30 ai giorni nostri, il bilancio dei confronti in terra di Puglia sorride ai satanelli che in 12 occasioni sono riusciti ad imporsi sull’Elefante. Il 2-2 maturato domenica sera rappresenta invece il decimo pareggio allo “Zaccheria”, risultato che nella storia di Foggia-Catania non si era mai concretizzato.

L’ultimo successo rossazzurro rimane quello del 2018/19 in Coppa Italia, quando il Catania di Andrea Sottil superò 3-1 il Foggia in virtù della doppietta di Mattia Rossetti e del sigillo su punizione di Francesco Lodi. La vittoria antecedente alla suddetta risale invece al 13 settembre 1981, era la prima giornata del campionato di Serie B 1981-82. Il Catania guidato dall’ex gloria degli anni Sessanta Giorgio Michelotti (con Mazzetti direttore tecnico) espugnò lo “Zaccheria” con un tiro di Angelo Crialesi deviato in rete dal difensore Piero Bianco.

