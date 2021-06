EX ROSSAZZURRI: Barisic, dopo tanti anni di Catania pochi gol al ritorno in Slovenia

97 presenze e 10 reti siglate. Questo lo score di Maks Barisic in maglia rossazzurra. Numeri non proprio esaltanti per un attaccante che, comunque, si mise in grande evidenza nelle giovanili rossazzurre e visse la stagione migliore in prima squadra nel campionato di Lega Pro 2017/18 con Cristiano Lucarelli in panchina. Fu allora che Barisic registrò, in sede di calciomercato, almeno 5-6 richieste dal campionato cadetto. Poi però una serie di problemi fisici caratterizzarono in negativo l’evolversi della carriera del ragazzo, senza totalizzare alcuna presenza al Padova e facendo rientro a Catania non lasciando il segno.

Successivamente, il 30 settembre 2020, Barisic tornò in patria indossando la casacca del Luka Koper e ne approfittò per salutare così i tifosi etnei sui social: “8 anni fa è iniziata la mia storia con il Calcio Catania. Sono scioccato quanto è passato veloce tutto sto tempo pure se qualche volta sembravano le stagioni lunghissime..sono arrivato qua come bambino e vado via come uomo..in tutto questo tempo ho conosciuto tantissime brave persone e tanti amici che mi rimangono nel cuore come tutta Catania che è stata per me la mia seconda casa per tanti anni..in tutto questo tempo sono successe tante belle cose però purtroppo pure brutte..io ci provo a ricordarmi solo delle cose belle e dalle cose brutte ho già imparato tante cose..mi piange il cuore che in questi anni non siamo riusciti a portare il Calcio Catania dove merita..siamo stati tante volte vicini però la fortuna ci ha girato le spalle, come a me personalmente soprattutto negli ultimi due anni con infortuni che non mi hanno mai fatto stare al 100%, però il calcio è cosi quindi non si deve guardare indietro ma avanti con la convinzione e motivazione di migliorare ogni giorno..le nostre strade si dividono qui e da adesso in poi sarò un vostro tifoso e sono convinto che prima o poi Catania arriverà dove merita!”.

Oggi Barisic milita nella massima divisione slovena ed è reduce da appena 2 gol messi a segno con il Luka Koper avendo ritrovato il campo con una certa regolarità (27 presenze ufficiali) ed ancora un anno di contratto che lo lega alla società di Capodistria.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***