CATANZARO-CATANIA: probabili formazioni, qualche ballottaggio in casa rossazzurra

Ipotesi di formazione per il match Catanzaro-Catania, posticipo della 5ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma stasera allo stadio “Nicola Ceravolo” con fischio d’inizio alle ore 21:00.

A centrocampo Antonio Calabro dovrà rinunciare all’infortunato Cinelli, pertanto nel 3-5-2 di partenza davanti al portiere Branduani agirebbe il terzetto difensivo composto da Fazio, Martinelli e Scognamillo, con Rolando, Verna, Risolo, Vandeputte e Porcino a centrocampo e Carlini a sostegno di Vazquez in avanti.

Francesco Baldini questa sera non dovrebbe avere a disposizione il portiere Stancampiano e sarà sicuramente out il fantasista Ceccarelli. Nel probabile 4-3-3 di partenza toccherebbe a Sala difendere i legni della porta rossazzurra, con Calapai, Ercolani, Monteagudo e uno tra Zanchi e Ropolo in difesa, Rosaia (o Biondi), Maldonado e Provenzano in mediana e Piccolo, Moro (o Sipos) e Russotto componenti del tridente offensivo. Non convocati i giovani Borriello, Frisenna, Bianco e Russo.

La direzione di gara è affidata al signor Di Graci della sezione AIA di Como, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Miniutti di Maniago e Caso di Nocera Inferiore e dal IV ufficiale Russo di Torre Annunziata. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport + HD (canale 57 DTT, 227 di Sky, 21 e 121 di Tivùsat), online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

