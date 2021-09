COMPLEANNO CATANIA: da Andujar a Baiocco, gli auguri di tanti ex rossazzurri

Ieri il Calcio Catania ha festeggiato 75 anni di storia. Lo ha ricordato la stessa società rossazzurra attraverso una nota ufficiale ma anche tramite la realizzazione di un video che rievoca le partite storiche.

Foto e dediche sui social da parte di tanti ex protagonisti rossazzurri come Marco Biagianti, ma anche Alejandro Gomez, Pablo Barrientos (“Tanti auguri Catania, grazie per avermi permesso di far parte della tua storia”), Marco Onorati, Takayuki Morimoto, Kalifa Manneh, Mariano Andujar (“Cinque anni bellissimi passati insieme”), Adrian Ricchiuti, Davide Baiocco (“Esperienze ed emozioni che hanno segnato parte della mia vita rimangono indelebili nel mio cuore. Sono onorato di aver fatto parte di un pezzo della tua storia”) e tanti altri ancora, come riporta il quotidiano La Sicilia.

