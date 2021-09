EX ROSSAZZURRI: Anastasi riparte dal “nuovo” Chievo

L’attaccante ex Catania Valerio Anastasi, che ha indossato la maglia rossazzurra nella stagione 2016/17, torna in campo e lo fa vestendo la maglia della Clivense. Si tratta del “nuovo” Chievo, fondato dalla bandiera gialloblu Sergio Pellissier dopo il fallimento del Chievo Verona, club con cui Anastasi debuttò in Serie A nel 2008/09. Classe 1990, la punta catanese di nascita aveva vissuto qualche anno fa l’esperienza alla Virtus Francavilla e negli States. Adesso riparte dal campionato di Terza Categoria ed esordirà in trasferta contro la VR Arena. Nella rosa presentata ufficialmente dalla Clivense di mister Riccardo Allegretti figura anche un altro catanese, il classe 2003 Gabriele Cavallaro.

