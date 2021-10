LA SICILIA – Catania, capienza stadio a circa 15mila spettatori?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

I nuovi provvedimenti consentono l’ingresso di spettatori negli stadi fino al 75 per cento della capienza. Il “Massimino”, in vista del prossimo match casalingo con l’Avellino, dovrebbe quindi aumentare la ricettività da 2.500 spettatori a circa 15mila, numeri da individuare secondo i metodi di sicurezza adottati dal Calcio Catania in accordo con la Questura. Servirà anche un servizio di steward più nutrito rispetto alle precedenti gare, dato l’interesse che riveste una partita come Catania-Avellino.

