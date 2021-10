PICERNO-CATANIA: probabili formazioni, Pinto e Rosaia in campo dall’inizio?

Ipotesi di formazione per il match Picerno-Catania, valevole per la 7ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Curcio” con fischio d’inizio alle ore 15:00.

Il tecnico rossoblù Antonio Palo deve fare a meno di Garcia squalificato e Albadoro, Esposito e Viviani infortunati. Nel 4-2-3-1 di partenza, davanti all’estremo difensore Albertazzi agirebbero Setola, Ferrani, Allegretto e Guerra, con Dettori e Pitarresi in mediana e Terranova, Vivacqua e Carrà alle spalle dell’ex di turno Reginaldo.

Mister Luciano Mularoni (Baldini è squalificato) ha convocato 21 giocatori per la gara in terra potentina. Tra gli indisponibili figurano Stancampiano, Albertini, Zanchi, Frisenna, Ceccarelli, Bianco, Russo e lo squalificato Russini. Schierati con il modulo 4-3-3 scenderebbero in campo dall’inizio Sala a protezione dei legni, Calapai, Claiton, Monteagudo e Pinto in difesa, Greco, Maldonado e Rosaia a centrocampo, Piccolo, Moro e Russotto in avanti. Ercolani, Ropolo, Cataldi, Izco, Biondi e Sipos le principali alternative.

Direzione di gara affidata al signor Carrione della sezione AIA di Castellammare di Stabia, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Porcheddu di Oristano e Lipari di Brescia e dal IV ufficiale Totaro di Lecce. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online sulla piattaforma Eleven Sports (alternativa 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

