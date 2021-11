CATANIA-FOGGIA: probabili formazioni, scelte obbligate per Baldini

Le probabili formazioni di Catania-Foggia, match valevole per la 14ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 15:00.

Nonostante le numerose assenze da ambo le parti sia Baldini che Zeman sembrerebbero orientati a mantenere il canovaccio tattico abituale. Tra le fila etnee sono assenti per squalifica Claiton, Zanchi e Russotto; gli altri indisponibili sono Pinto, Frisenna, Greco, Piccolo e Moro, quest’ultimo attualmente impegnato con la Nazionale Under 20. Nel probabile 4-3-3 di partenza, davanti a Sala agirebbero Calapai, Ercolani, Monteagudo e uno tra Ropolo e Albertini, con Rosaia, Maldonado e Provenzano in mediana e Ceccarelli, Sipos e Russini in avanti.

Zeman ha convocato 19 giocatori per la trasferta di Catania. Assenti Markic, Nicoletti, Turi, Rocca, Merola, Vigolo e Di Grazia. Si va verso un Foggia disposto in campo con Alastra a protezione dei legni, Garattoni, Sciacca, Di Pasquale e Martino in difesa, Gallo, Maselli e Garofalo a centrocampo e Tuzzo (o Merkaj), Ferrante e Curcio di punta.

La direzione di gara è affidata al signor Filippo Giaccaglia della sezione AIA di Jesi, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Giuseppe Luca Lisi di Firenze e dal IV ufficiale Mattia Ubaldi di Roma 1. L’incontro sarà visibile in diretta su Sky, online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

