LATINA: convocati, alcune defezioni tra le fila nerazzurre

Il tecnico del Latina Daniele Di Donato ha diramato la lista delle convocazioni in vista del confronto casalingo con il Catania. Come nel caso dei rossazzurri, sono 23 i calciatori a disposizione dell’allenatore nerazzurro. Malgrado il risentimento muscolare accusato, Jefferson figura in elenco. Recupera Mascia. Out Pastore, Rosseti e Spinozzi. Presente l’ex Catania Esposito, capitano della squadra pontina e fresco di rinnovo contrattuale.

PORTIERI – Cardinali, Alonzi

DIFENSORI – Giorgini, De Santis, Teraschi, Celli, Carissoni, Esposito, Atiagli, Nicolao, Ercolano

CENTROCAMPISTI – Amadio, Di Livio, Zini, Barberini, Marcucci, Tessiore, D’Aloia, Rossi

ATTACCANTI – Carletti, Sane, Mascia, Jefferson

