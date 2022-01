CATANIA: dai curatori al duo Pellegrino-Baldini, le certezze nel momento storico più difficile

Nel momento storico più difficile il Catania si aggrappa alle poche certezze che permettono di guardare al futuro con fiducia e ottimismo alimentando la speranza di un rilancio calcistico. In questa fase la presenza del Tribunale rappresenta uno strumento di garanzia dal momento che l’autorità giudiziaria ha dichiarato il fallimento per insolvenza della società accertando la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la concessione dell’esercizio provvisorio del solo ramo caratteristico d’azienda calcistica. I tre curatori fallimentari (l’avvocato Giuseppe Basile e i dottori commercialisti Daniela D’Arrigo ed Enrico Maria Giucastro) si stanno occupando di amministrare il suddetto ramo d’azienda rendicontando ogni dieci giorni il giudice delegato riguardo l’attività di gestione.

Sul piano calcistico, il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino e l’allenatore Francesco Baldini rappresentano due punti di riferimento per l’ambiente in un momento di ragionevole smarrimento dovuto al fallimento della società. Il tecnico in particolare, dopo il confronto con i curatori avvenuto nei giorni scorsi, è sempre più convinto di non abbandonare la nave lavorando in funzione dell’obiettivo sportivo da raggiungere. Sullo sfondo i tifosi, custodi autentici di un patrimonio di passione e attaccamento, stanno seguendo attentamente l’evolversi della situazione auspicando il rilancio dei colori rossazzurri dopo la batosta del fallimento societario.

