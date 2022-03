EX ROSSAZZURRI: Borriello, arriva la prima convocazione in Serie B

In vista di Parma-Lecce, match valevole per la 31/a giornata del campionato di Serie B, figura nell’elenco dei 25 calciatori gialloblu convocati anche il giovane portiere classe 2005 Francesco Borriello. Il catanese cresciuto nel vivaio del Catania e passato a titolo definitivo al settore giovanile dei crociati lo scorso 10 febbraio, per la prima volta viene inserito nella lista delle convocazioni nella Prima Squadra del Parma. Una nuova tappa nel percorso di crescita di Borriello, che ha già disputato due gare in Nazionale Under 17 esordendo tra i professionisti il 21 agosto scorso, in occasione di Vibonese 0-1 Catania (Coppa Italia Serie C).

