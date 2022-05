CALCIO IN PROVINCIA: Giarre, obiettivo salvezza senza passare dai playout

Domenica titoli di coda su un lunghissimo ed estenuante campionato di Serie D. Con l’Acireale sicuro di disputare i playoff ed il Biancavilla matematicamente retrocesso, all’interno del quotidiano La Sicilia si legge come il Giarre speri ancora di centrare la salvezza senza passare dai playout. Per essere certa di raggiungere l’obiettivo, la squadra guidata da Gaspare Cacciola dovrà vincere a Licata, al cospetto di una compagine che ha mostrato segni di cedimento ma di cui è meglio non fidarsi. Occorrerà gettare il cuore oltre l’ostacolo per avere ragione di un avversario in cui milita Samake, che si contende il titolo di capocannoniere con il siliano Bonanno, goleador del Cittanova ospite domenica del Paternò.

