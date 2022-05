EX ROSSAZZURRI – Stampa veneta: “Baldini da disoccupato a Catania al Vicenza rilanciato in 24 giorni”

Il Vicenza potrebbe clamorosamente ottenere la salvezza in Serie B tramite playout. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Se ne parla diffusamente sui social anche a Catania, dove i tifosi non dimenticano i suoi trascorsi sulla panchina rossazzurra. La stampa veneta sottolinea il deciso cambio di marcia della sua nuova squadra, che appare rinata.

Sul Giornale di Vicenza, in particolare, si legge come in soli 24 giorni Baldini abbia “risollevato le sorti del Vicenza, rendendo possibile quello che ormai pareva utopia: acciuffare i playout e potersi così giocare l’opportunità di ripartire l’anno prossimo nuovamente dalla serie B. Francesco Baldini ci è riuscito, conquistando 9 punti in 4 partite, mettendo in fila tre successi consecutivi contro Como, Lecce e Alessandria. Non serve la sfera di cristallo per dire fin d’ora che già con questi risultati il tecnico massese si è sicuramente guadagnato la riconferma per la prossima stagione, a prescindere dall’esito degli spareggi”.

Baldini ha affrontato una sfida difficilissima ma ha anche colto una grande opportunità. “Ritrovatosi improvvisamente disoccupato per il fallimento del Catania in serie C – riporta il quotidiano –, l’allenatore ha afferrato l’occasione di risalire subito in sella nella categoria superiore, legandosi ad un club dalla proprietà solida con un vincolo che prevedeva un’opzione di rinnovo per la prossima stagione non legata al conseguimento della quasi proibitiva salvezza”.

Dopo la settimana di acclimatamento coincisa con la brutta sconfitta con il Perugia, Baldini “ha saputo trasferire alla squadra la sua tempra da combattente e la sua idea di calcio concreto e aggressivo, che punta molto su una fase difensiva in grado di mettere pressione agli avversari in ogni zona del campo. Serviva un Vicenza sportivamente sporco e cattivo per aggrapparsi alla serie B, e nel giro di un paio di settimane il tecnico lo ha ottenuto”. Adesso c’è un piccolo spiraglio chiamato playout e Baldini “ci si è infilato con tutte le sue forze, trasmettendole ai giocatori”.

