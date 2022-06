EX ROSSAZZURRI – Capuano su Maran: “Catania fu un trampolino di lancio, calcio molto offensivo con ‘Papu’ Gomez e compagni”

Il Pisa ha scelto l’ex allenatore del Catania Rolando Maran per la panchina. Sarà l’uomo giusto per puntare a vincere il campionato cadetto? Parla di Maran un altro ex rossazzurro, Ciro Capuano, ai microfoni de Il Tirreno ricordando anche l’esperienza vissuta con lui alle pendici dell’Etna: “Sicuramente arriva un allenatore di spessore, che ha una notevole esperienza anche in Serie A. Scendendo di categoria vuole rimettersi in gioco dopo l’esonero al Genoa. Il suo staff è sempre con lui e si affida a gente molto preparata a cominciare dal vice Christian Maraner. Catania? Ha fatto molto bene il primo anno, poi nonostante l’esonero nella seconda stagione quell’esperienza è stata un trampolino importante per restare tanto tempo in A. Non era facile gestire un gruppo come il nostro con tanti calciatori argentini. Veniva da un’esperienza molto positiva in B al Varese dove perse la finale playoff contro la Sampdoria e non ha sofferto il salto di categoria sfiorando addirittura la qualificazione al preliminare di Europa League. Era un periodo in cui il direttore Lo Monaco puntava su tecnici emergenti e anche in quel caso non sbagliò. Come già fatto con Montella e Simeone, giusto per fare due nomi. A Catania ha giocato sia col 3-5-2 che col 4-3-1-2. Sempre molto offensivo con gente come Castro, Barrientos, Bergessio e Papu Gomez giocando anche un buon calcio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***