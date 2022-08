SANCATALDESE chiama a raccolta i tifosi: “Il 21 agosto si scriverà anche la storia del Catania SSD, non mancate per il match più importante della stagione!”

“Sarà una giornata che scriverà la storia del nostro calcio e quella del nuovo Catania SSD. Un avvio di stagione che saprà regalerci il prestigio di vivere una domenica di sport e di orgoglio per la nostra maglia, l’evento inaugurale del nuovo ciclo dei rossoazzurri che il tempo e i risultati, siamo certi, li porteranno dritti in categorie maggiori. Le info relative ai biglietti di questo match di Coppa Italia saranno fornite subito dopo Ferragosto. IL MATCH PIU’ IMPORTANTE DELLA STAGIONE, NON PUOI MANCARE!”. Così la Sancataldese attraverso la pagina social ufficiale del club, chiama a raccolta i tifosi dopo l’ufficialità del primo impegno ufficiale in Coppa Italia Serie D con il Catania, in programma domenica 21 agosto con fischio d’inizio alle ore 16.

