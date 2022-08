SERIE C – Pitino (D.S. Messina): “Catania, il sostegno di tutta la città sarà il valore aggiunto”

Ospite di Telecolor, il Direttore Sportivo del Messina Marcello Pitino, ex dirigente del Catania, dice la sua in relazione alle ambizioni della squadra rossazzurra nel girone I di Serie D: “Credo che il Catania sia la squadra da battere, avendo effettuato operazioni di mercato importanti e probabilmente ne farà altre. Il gruppo I è difficilissimo quest’anno però il Catania, al di là della storia, non può non essere protagonista e cercare di vincere il campionato. Avrà il sostegno di tutta la città e questo sicuramente rappresenterà il valore aggiunto”.

