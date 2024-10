DALLA SALA STAMPA – Guglielmotti: “Dovevamo essere più cattivi sotto porta e muovere palla più velocemente. Con la Turris gara complicatissima”

Il laterale destro Davide Guglielmotti così in sala stampa dopo il ko interno contro il Latina:

“E’ stato uno scivolone inaspettato che fa male a tutti, nell’arco di un campionato purtroppo esistono anche per le migliori squadre al mondo. E’ anche un bene che sia arrivata questa sconfitta che ci fa capire molto, perchè incontreremo ancora tante squadre che si chiudono in 11 sotto la trequarti di campo. Ci è mancata forse quella cattiveria sotto porta, con 2-3 occasioni importanti non sfruttate a dovere. Se quelle palle fossero andate dentro, staremmo parlando di una partita diversa. Inoltre non so se quei gol annullati erano effettivamente tutti in fuorigioco”.

“Quando incontri squadre con l’atteggiamento tattico del Latina, muovere la palla molto più velocemente potrebbe fare la differenza. Spesso capita che queste gare le sblocchi su un piazzato o un tiro da fuori, non so quanti angoli abbiamo battuto ma purtroppo non è andata come speravamo. Anche il mister ci aveva chiesto di muovere la palla molto più rapidamente e magari quelle imbucate nella trequarti di campo coi nostri giocatori più di qualità potevano essere fatte meglio“.

“Non credo sia mancata la reazione. Dobbiamo dare anche merito al Latina che si è difeso con ordine, molto compatto. Potevamo calciare di più da fuori, abbiamo sbagliato tanto anche sotto porta. Il problema è che in questi campionati, nel girone C soprattutto, incontri squadre anche più barricate in difesa del Latina, ad esempio sarà così con la Turris giovedì. Si tratterà di una gara complicatissima, dovremmo essere più ‘ignoranti’ sotto porta, avendo quella cattiveria che ti permette di portare l’episodio dalla tua parte. Tante squadre avranno questo atteggiamento e bisogna prepararsi magari a cambiare tipo di calcio in qualche circostanza“.

“Io stesso ho provato a fare movimenti diversi, ad allungarmi con la profondità, ma per vari motivi poteva andare meglio. Il rammarico è non aver fatto gol prima del Latina. Calci piazzati? Ci sono state annate che non preparavo nulla e abbiamo fatto 20 gol, quest’anno a Catania li curiamo maniacalmente ed in effetti dovremmo sfruttare meglio queste situazioni. Lunetta, ad esempio, ha avuto un’occasione molto importante e non è riuscita a girarla bene. Miglioreremo sicuramente”.

VIDEO: le parole di Guglielmotti

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

