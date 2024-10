LIVE (s.t.): Foggia 2-0 Catania, tabellino e statistiche partita

83′ Serie di cross in mezzo ma il Catania non sfonda

CALCIO FOGGIA vs CATANIA FOOTBALL CLUB

Stadio “Pino Zaccheria” – Foggia

MARCATORI: 38′ Tascone, 51′ Tascone

FOGGIA (4-3-2-1): De Lucia; Silvestro (45′ Vezzoni), Parodi, Carillo (C), Felicioli; Tascone (VC) (64′ Zunno), Mazzocco (54′ Camigliano), Danzi; Emmausso, Millico (54′ Gargiulo); Murano (80′ Santaniello).

A disp. di Capuano: Perina, De Simone, Orlando, Sarr, Salines, Pazienza.

CATANIA (3-5-2): Adamonis; Ierardi, Di Gennaro (VC), Castellini (C); Guglielmotti (76′ Raimo), Jimenez (45′ Quaini), Verna, Luperini (56′ Lunetta), Anastasio; Stoppa, Montalto (45′ Inglese).

A disp. di Toscano: Bethers, Torrisi, Gega, Forti.

ARBITRO: Dario Di Francesco (Ostia Lido)

Assistenti: Giuseppe Luca Lisi (Firenze) e Davide Merciari (Rimini)

Quarto ufficiale: Andrea Ancora (Roma 1)

AMMONITI: Silvestro, Luperini, Verna, Carillo, Danzi, Emmausso, Ierardi

ESPULSI:

NOTE: 1′ di recupero p.t.; minuto di raccoglimento e gara iniziata con 3′ di ritardo in memoria dei tre tifosi del Foggia tragicamente scomparsi

CALCI D’ANGOLO: 4 – 5

CROSS: 17 – 23

CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 3 – 4

TIRI IN PORTA: 2 – 2

TIRI DENTRO L’AREA: 4 – 4

TIRI DA FUORI AREA: 1 – 2

TIRI FUORI: 3 – 4

TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 2 – 0

OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 1 – 2

TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 1 – 0

TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 1 – 0

PALI/TRAVERSE:

PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 2 – 5

RIMESSE DAL FONDO: 11 – 7

RIMESSE LATERALI: 13 – 18

FUORIGIOCO: 0 – 1

FALLI COMMESSI: 15 – 15

POSSESSO PALLA: 54% – 46%

