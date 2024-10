FOGGIA-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Montalto e Luperini in campo, Carpani out

Le formazioni ufficiali di Foggia e Catania, avversarie allo stadio “Pino Zaccheria” per la decima giornata del girone C di Serie C. Carpani convocato ma non figura nemmeno in panchina, Anastasio ricopre il ruolo di esterno di centrocampo. L’ex Catanzaro Verna agirà in mezzo al campo con Jimenez e Luperini. In attacco mister Toscano decide di puntare inizialmente su Stoppa e Montalto. Foggia schierato con la difesa a quattro, Salines e Camigliano in panchina.

FOGGIA (4-3-2-1): De Lucia; Silvestro, Parodi, Carillo (C), Felicioli; Tascone (VC), Mazzocco, Danzi; Emmausso, Millico; Murano.

A disp. di Capuano: Perina, De Simone, Gargiulo, Camigliano, Zunno, Santaniello, Orlando, Vezzoni, Sarr, Salines, Pazienza.

CATANIA (3-5-2): Adamonis; Ierardi, Di Gennaro (VC), Castellini (C); Guglielmotti, Jimenez, Verna, Luperini, Anastasio; Stoppa, Montalto.

A disp. di Toscano: Bethers, Torrisi, Gega, Quaini, Raimo, Lunetta, Forti, D’Andrea, Inglese.

