LA VECCHIA: “Carpani garanzia assoluta, Inglese andrà in doppia cifra”

Intervento di Tino La Vecchia (tifoso del Catania, scrittore ed opinionista) nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television. Riportiamo di seguito un estratto:

“Il miglior allenatore è colui che riesce a tirare fuori il massimo dagli uomini a disposizione. L’allenatore è un fattore determinante per oltre il 70%. Sui nomi dei giocatori arrivati quest’anno avrei scommesso. Io seguo tutti i campionati, un elemento come Carpani, pur non essendo giovanissimo e che riesce ad arrivare in doppia cifra per due stagioni e di seguito nella Recanatese, non essendo una punta, è un calciatore che offre una garanzia assoluta. Andrà ancora in gol”.

“Inglese ha segnato 35 gol in Serie A, appena otto anni fa è andato in doppia cifra con il Chievo in A. Non è un bomber, non è il Patierno di turno che gioca al limite dell’area, Inglese gioca a tutto campo, spalle alla porta, è forte e lega la squadra, è molto tecnico, deve ritrovare la forma. Anche lui andrà in doppia cifra. Non ha smesso di segnare, continuerà a farlo”.

“Di scommesse ne ho perse poche nella mia vita, spero di vincere quella fatta con Grella a luglio. Il Catania assieme al Benevento è l’unica squadra a pari media inglese. Questo fa sperare ulteriormente. Il Trapani? Ha pareggiato col Messina, squadra guidata molto bene da un allenatore che fa rendere al massimo i propri calciatori. Il Trapani non è tutta quella grande corazzata che qualcuno voleva fare credere“.

