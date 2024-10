OTTOBRE ROSSAZZURRO: c’è da sudare, ultimi impegni del mese per la squadra di Toscano

Prosegue il cammino rossazzurro. Altri tre impegni questo mese per il Catania guidato da Mimmo Toscano. Nel pomeriggio l’incontro ricco d’insidie allo stadio “Zaccheria” contro un Foggia che cerca di risalire in classifica con Capuano in panchina. Poi, domenica 27 ottobre, sempre alle 15:00 la squadra etnea farà ritorno tra le mura amiche al cospetto di un Latina in crisi, reduce da quattro sconfitte consecutive, dunque voglioso di riemergere.

Successivamente, turno infrasettimanale in programma giovedì 31 ottobre con fischio d’inizio alle 20:45 su un campo mai semplice da espugnare, quello di Torre del Greco, con la Turris che ha rialzato la testa avendo riportato due vittorie di fila nell’ultimo periodo. Ci sarà da sudare per il Catania, chiamato ad incamerare il maggior numero di punti possibile da qui alla fine del mese.

