SERIE C – Evacuo: “Faggiano e Toscano garanzia assoluta, il Catania ha già trovato una certa quadratura”

Detentore del record di gol segnati in Serie C (175), l’attaccante Felice Evacuo – che a Novara ha lavorato con profitto sotto la guida di mister Domenico Toscano – si sofferma anche sulle ambizioni del Catania, ai microfoni di Tmw Radio:

“Sicuramente siede sulla panchina del Catania un allenatore che ha dimostrato in questa categoria a più riprese e latitudini di essere un vincente. Da Reggio Calabria a Novara, un pò in tutta Italia ed in tutti i gironi di Serie C ha fatto sì che le sue squadre riuscissero a portare a casa il risultato finale. Credo che il Catania come Avellino, Benevento e Trapani siano le squadre meglio attrezzate a livello di rosa, a queste aggiungerei il Cerignola che ha costruito bene l’organico e potrebbe essere l’outsider”.

“Il Catania quest’anno deve rifarsi dalla stagione deludente dello scorso anno, ha puntato su un direttore sportivo come Faggiano e un allenatore come Toscano che sono dei big per la Serie C in generale. Questa è un’assoluta garanzia a livello tecnico. Poi rifare le squadre daccapo non è mai semplice, pur avendo cambiato molto il Catania ha già trovato una certa quadratura e si giocherà il campionato fino alla fine”.

