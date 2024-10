VERSO CATANIA-LATINA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania, domenica allo stadio “Angelo Massimino” contro il Latina, sfida valevole per l’undicesima giornata del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 1.27 e 1.30; la “X” tra 4.20 e 4.90; il “2” intorno a 9.21 e 11.00.

Lo scenario è quello di un confronto che vede chiaramente il Catania favorito per la conquista dei tre punti. Possibilità di successo quasi nulle per la formazione nerazzurra. Realisticamente difficile che la partita possa concludersi in parità, ma le insidie ci sono e la squadra di Toscano farà bene a tenere alta la concentrazione nell’arco dei 90′ più recupero.

Da una parte il Catania ha la possibilità di allungare la striscia positiva di risultati e, soprattutto, ritrovare subito il feeling con la vittoria (sarebbe la terza consecutiva al “Massimino”), dall’altra il Latina viene da un periodo decisamente complicato, con quattro sconfitte di file ed il cambio alla guida tecnica (Boscaglia al posto dell’esonerato Padalino) per cercare di dare una sterzata.

