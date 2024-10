SERIE C – Fracchiolla (D.S. Giugliano): “Dal Catania al Benevento, 3-4 squadre arriveranno davanti a tutti”

Domenico Fracchiolla, Direttore Sportivo del Giugliano, ha partecipato alla trasmissione ‘Il Salotto del Calcio’, su Antenna Sud, soffermandosi sulle squadre che occupano i piani alti della classifica:

“Sono passate ancora poche partite, noi in questa fase stiamo facendo qualcosa d’importante ma non dobbiamo vincere, sono altri che devono farlo. C’è anche il Monopoli che sta facendo un campionato molto importante rispetto a noi che partivamo dall’ottavo posto dello scorso anno, mentre i biancoverdi avevano disputato i playout. Il nostro è un percorso fatto di sostenibilità e di giovani, progetto che la proprietà Mazzamauro, composta da persone lungimiranti, ha sposato in pieno. Credo che sia un campionato ancora molto equilibrato, la classifica non è ben delineata. Alla fine penso che 3-4 squadre, Benevento, Catania, Avellino e Trapani, arriveranno davanti a tutte insieme al Cerignola, che per me è una squadra importante”.

“L’Avellino all’inizio non ha giocato con Patierno, giocatore che fa differenza. Il Benevento sta facendo un percorso importante, anche con tanto coraggio perchè nessuno aveva mai giocato con tutti quei giovani nel girone C. E’ quello che ha fatto il Cesena, club che veniva visto come l’emblema della riforma Zola; il Benevento, che ha militato anche in Serie A, ha effettuato tanti investimenti sul settore giovanile”.

