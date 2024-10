SERIE C: vince il Giugliano a Picerno, Avellino corsaro a Trapani

In attesa delle gare di giovedì, sono scese in campo quattro squadre del girone C di Serie C per la 12a Giornata. AZ Picerno ancora in difficoltà, sconfitto dal Giugliano tra le mura amiche: vantaggio fulmineo degli ospiti con Giorgione (2′), raddoppio dei tigrotti grazie alla rete di Njambe (23′), poi Bernardotto accorcia le distanze prima dell’intervallo (38′) e, nel corso della ripresa, Balde permette al Giugliano di calare il tris (79′) per il definitivo 1-3. L’atteso confronto fra Trapani e Avellino al “Provinciale” si conclude invece con il successo in favore della formazione ospite per 1-2: a segno Gori (44′) e il solito Patierno (60′) prima della realizzazione di Lescano (89′), inutile ai fini del risultato. Riportiamo di seguito le prossime gare e la classifica aggiornata:

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE

18.30, Casertana – Team Altamura

18.30, Latina – Monopoli

18.30, Potenza – Taranto

20.30, Juventus Next Gen – Sorrento

20.45, ACR Messina – Cavese

20.45, Crotone – Benevento

20.45, Foggia – Audace Cerignola

20.45, Turris – Catania

CLASSIFICA

1. *Benevento 25

2. Avellino 22

3. *Audace Cerignola 21

4. Giugliano 20

5. *Monopoli 19

6. Trapani 18

7. *Catania 18 (-1)

8. AZ Picerno 17

9. *Potenza 17

10. *Sorrento 16

11. *Crotone 14

12. *Team Altamura 13

13. *Turris 12 (-1)

14. *Cavese 11

15. *Casertana 11

16. *Foggia 10

17. *Latina 10

18. *ACR Messina 9

19. *Taranto 7

20. *Juventus Next Gen 6

*una partita in meno

