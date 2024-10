TURRIS-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Torna Adamonis in porta. Quaini a centrocampo. Carpani e Luperini alle spalle di Inglese

Le formazioni ufficiali di Turris e Catania, avversarie allo stadio “Amerigo Liguori” per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Si registrano un paio di cambi nell’undici rossazzurro di partenza. Torna Adamonis a difesa dei pali, Quaini agirà in mezzo al campo. In attacco mister Toscano si affida ancora una volta a Inglese. Carpani e Luperini agiranno alle sue spalle. La Turris ritrova Esempio in difesa, puntando sulla coppia Giannone-Nocerino dietro l’unica punta Ekuban.

TURRIS (3-4-2-1): Marcone; Ndiaye, Esempio (VC), Cocetta; Boli, Castellano, Morrone, Parodi; Nocerino, Giannone (C); Ekuban.

A disp. di Conte: Iuliano, Fallani, Ricci, Desiato, Nicolao, Onofrietti, Casarini, Porro, Scaccabarozzi, Armiento, Trotta.

CATANIA (3-4-2-1): Adamonis; Ierardi, Di Gennaro (VC), Castellini (C); Guglielmotti, Quaini, Verna, Anastasio; Luperini, Carpani; Inglese.

A disp. di Toscano: Bethers, Butano, Gega, Celli, Allegra, Raimo, Jimenez, Forti, Stoppa, Montalto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***