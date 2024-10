VERSO CATANIA-LATINA: prevista la solita grande cornice di pubblico al “Massimino”

Dopo il pareggio in extremis ottenuto a Foggia, il Catania torna allo stadio “Angelo Massimino” per affrontare il Latina. La squadra di Toscano scenderà in campo con il consueto supporto massiccio dei propri sostenitori.

Finora, in campionato, il numero di presenze sugli spalti dell’impianto sportivo etneo non è mai sceso sotto le 17mila unità. Presumibilmente sarà così anche domenica pomeriggio. Si va verso questa direzione considerando che, in sede di prevendita dei biglietti, la Curva Nord è esaurita da tempo e la Sud fa già registrare una disponibilità bassa di tagliandi venduti, così come i settori di Tribuna A (fonte TicketOne). I tifosi del Catania si confermano il valore aggiunto, garantendo il consueto importante sostegno alla causa in vista di un match fondamentale.

