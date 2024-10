DI GREGORIO: “Il Catania sta bene fisicamente, Di Tacchio e Sturaro saranno due nuovi acquisti”

Il commento di Luca Di Gregorio, opinionista e consigliere provinciale Figc, nel corso di ‘Preview’ – ai microfoni di Telecolor – sul Catania, reduce dal pari di Foggia e proiettato verso la sfida di domenica pomeriggio contro il Latina:

“Di positivo per il Catania a Foggia c’è stata la grande rimonta. Se il match fosse durato altri dieci minuti, il Catania avrebbe rischiato anche di vincere. Sottolineo il fattore fisico su un campo pesante dove si è giocato fino al 96′, ho visto fisicamente un Catania che sta bene, avendo saputo lottare fino alla fine. Di positivo c’è anche il punto, che diventa prezioso per come si era messa la partita”.

“I numeri dicono che il Latina è una squadra in netta difficoltà, si deduce nervosa dai cartellini rossi riportati finora. La condizione fisica dei pontini non sembra essere l’ideale. Per esperienza anche personale però so che queste squadre davanti a quasi 20mila persone non hanno nulla da perdere e possono creare fastidi. Padalino è stato esonerato, al suo posto è arrivato Boscaglia. Parliamo di un allenatore navigato che conosce la Serie C avendo anche allenato in piazze importanti, che però non può fare miracoli in 48 ore. Non sarà facile per lui esordire subito in una trasferta come quella di Catania. Magari cambierà qualcosa a livello tecnico e tattico, ma soprattutto può incidere un pò sul piano mentale“.

“La classifica del girone C di Serie C comincia a delinearsi, i numeri dicono che in questo momento il Benevento è la squadra più forte ma il Catania è secondo ed ha battuto proprio i sanniti. Ha un piccolo vantaggio la formazione di Auteri ma non parlerei ancora di fuga o di un Benevento come la Juve Stabia dell’anno scorso. E’ ancora tutto aperto, aspetterei le prossime 2-3 partite. Al Catania mancano dei giocatori importanti a centrocampo, tra qualche settimana Di Tacchio e Sturaro saranno due nuovi acquisti per la squadra rossazzurra”.

