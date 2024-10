VERSO FOGGIA-CATANIA: previsti circa 10mila spettatori sugli spalti

Settimana difficile nell’ambiente foggiano, dopo avere appreso la tragica notizia della morte di tre tifosi al rientro dalla trasferta di Potenza. Ai funerali delle giovani vittime, che si sono tenuti allo stadio “Pino Zaccheria”, hanno presenziato in circa 10mila unità. Si prevede più o meno la stessa cornice di pubblico domenica pomeriggio, quando il Foggia sfiderà il Catania in campionato. Ricordiamo che per l’occasione non ci saranno tifosi rossazzurri residenti in Sicilia ed i biglietti in qualsiasi settore dello stadio potranno essere acquistati esclusivamente da chi risiede in Puglia, sulla base di quanto stabilito dagli organi di pubblica sicurezza.

