SERIE C – Banchini: “A Catania ambiente rigenerato. Avellino, le aspettative fanno male. Benevento più spensierato”

Ex allenatore – tra le altre – di Como e Alessandria, Marco Banchini riflette sulla lotta ai piani alti della classifica nel girone C di Serie C, ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione ‘A Tutta C’:

“Per l’Avellino c’erano grandi aspettative già nella passata stagione. Per il modo in cui ha finito il campionato scorso sembrava stretto il playoff. Ha sostenuto ulteriori investimenti e si aspettavano tanto. Le aspettative, però, fanno male. Attenzione al Benevento perchè togliendo un pò di pressione penso che abbia la possibilità di giocare in maniera più spensierata. Qualche big è andato via, sono arrivati dei giovani interessanti e stanno avendo continuità, che poi è quello che serve per stare in alto”.

“A Catania mi sembra che la proprietà abbia fatto tanto per rigenerare l’ambiente, ha preso un allenatore vincente come Toscano che è un top per la categoria, visti i risultati credo possa smaltire velocemente il punto di penalizzazione. Mister Colombo è tornato a Monopoli, ambiente che conosce bene. Ha saputo sfruttare la caratteristiche dei giocatori partendo molto forte. Sia in testa che in coda c’è molto equilibrio in tutti i gironi”.

