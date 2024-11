VERSO CROTONE-CATANIA: da Sala ai “fuori lista” Chiricò e Zanellato, gli ex attuali dell’incontro

L’attaccante Cosimo Chiricò ed il centrocampista Niccolò Zanellato. Sono due gli ex Crotone presenti attualmente nella rosa del Catania, entrambi esclusi dalla lista in quanto non rientranti nel progetto tecnico rossazzurro.

Era il 14 luglio 2023 quando Chiricò lasciò ufficialmente il Crotone firmando la risoluzione del contratto. La società rossoblu dedicò qualche riga al giocatore: “Dopo una stagione si dividono le strade di Cosimo Chiricò e del Crotone. Arrivato in rossoblù nell’estate del 2022, Mino ha chiuso la stagione – la sua miglior carriera dal punto di vista realizzativo con 14 reti – con 39 gare disputate e strappando in diverse occasioni gli applausi dello Scida per le sue giocate di grande classe. Grazie di tutto Mino e in bocca al lupo per il futuro!”. Chiricò, tra le fila del Catania, ha totalizzato 43 presenze con 6 reti all’attivo e 7 assist.

Zanellato vanta 85 apparizioni con la maglia del Crotone tra Serie A, B e Coppa Italia. Presenze portate a 99 a seguito dell’esperienza in prestito in C risalente alla seconda metà dello scorso campionato. In rossazzurro ha giocato 17 volte realizzando due assist.

Il portiere Andrea Sala, infine, lo si ricorda per l’esperienza vissuta nella stagione 2021/22 con il Calcio Catania, prima dichiarato fallito dal Tribunale, poi “tenuto in vita” attraverso lo strumento dell’esercizio provvisorio fino ad arrivare alla cancellazione dai ranghi federali poco prima che finisse il campionato. Sotto l’Etna Sala duellò con Giuseppe Stancampiano per il posto da titolare. Oggi, nel Crotone, si alterna a difesa dei pali con Francesco D’Alterio.

