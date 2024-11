CATANIA-TRAPANI: il match di campionato in chiaro su Telesud

Venerdì 15 novembre, con fischio d’inizio alle ore 20:30 (15a Giornata del girone C di Serie C), si confronteranno allo stadio “Angelo Massimino” Catania e Trapani. Per l’occasione l’emittente televisiva regionale Telesud, canale 87, trasmetterà il derby in diretta ed in chiaro, esclusivamente sul digitale terrestre. La partita sarà visibile precisamente in Sicilia, Malta e in alcune zone della Calabria. Nel caso del Catania, dopo la visione della sfida con l’ACR Messina e quella di domenica 10 novembre a Crotone, sarà la terza gara stagionale trasmessa gratuitamente.

