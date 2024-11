VERSO CROTONE-CATANIA: Guido Gomez da quasi rossazzurro ad avversario degli etnei

Si era parlato tanto, in estate, di un possibile trasferimento dal Crotone al Catania di Guido Gomez. L’attaccante italo-argentino è rimasto a lungo in bilico tra la possibilità di lasciare la Calabria e l’ipotesi di proseguire la militanza in rossoblu. Alla fine ha prevalso la seconda opzione, ma Gomez – avversario degli etnei domenica sera allo “Scida” – è stato vicino a diventare un nuovo calciatore rossazzurro.

La stessa società calabrese aveva già individuato il sostituto nel profilo del 26enne Christian Tommasini, bussando alla porta del Pescara. Il momento di blackout del Catania ha però frenato drasticamente la trattativa con il Crotone. Man mano che si avvicinava la chiusura della finestra estiva del calciomercato, il club rossoblu maturava la convinzione di confermare in rosa l’attaccante classe 1994, capitano con 5 gol messi a segno finora (1 in Coppa Italia Serie C proprio contro il Catania). Tommasini ha poi firmato con il Gubbio.

