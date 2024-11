EX ROSSAZZURRI – Carra: “Catania, rosa stravolta a gennaio non ci ha portato da nessuna parte”

L’ex Direttore Generale del Catania Luca Carra, attualmente operativo nella SPAL, commenta le difficoltà ad uscire dalle sabbie mobili della Serie C con un pensiero rivolto anche al cosiddetto mercato di riparazione. Queste le sue parole a LoSpallino Live@Hangar evidenziate da lospallino.com:

“Per qualsiasi squadra di Serie C l’obiettivo è salire di categoria per prendere più soldi: ci sono società che ne spendono tanti da molti anni e non riescono a uscire dalla Serie C. Purtroppo non c’è una regola per vincere e non basta spendere tanto perchè accada. Mercato di gennaio? Dipende dall’esigenza del momento. Comprare per comprare non rientra nel nostro modo di fare le cose. Non credo sia opportuno stravolgere l’organico. Ho vissuto un’esperienza del genere a Catania nella scorsa stagione e non ci ha portato da nessuna parte”.

