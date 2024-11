D’ANDREA: l’attaccante continua ad inseguire il primo gol stagionale

Il 18 luglio scorso il Catania comunicava l’acquisizione a titolo definitivo dall’Audace Cerignola del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo D’Andrea, sottoscrivendo un contratto pluriennale legandosi ai colori rossazzurri fino al 30 giugno 2027. Segno di quanto fosse ritenuto importante all’interno del progetto sportivo del club. L’attaccante romano classe 1988, che nella passata stagione ha realizzato 16 reti e firmato 5 assist nell’arco delle 39 gare disputate tra regular season e playoff, al momento è l’unico attaccante della rosa del Catania ad essere rimasto a secco di gol in questa stagione.

Stoppa si è sbloccato da questo punto di vista il 10 novembre a Crotone. Montalto ha siglato la prima rete in rossazzurro il 22 settembre sul campo del Giugliano (rigore) ed è alla ricerca del primo gol su azione. Inglese è al suo sesto centro in campionato, mentre Popovic è entrato nel tabellino dei marcatori in Coppa Italia Frecciarossa.

D’Andrea, che ha avuto la sfortuna di saltare quasi per intero le fasi del ritiro pre campionato, è andato vicino al gol in più di una circostanza, soprattutto a Foggia sprecando un calcio di rigore al 69′ ma dove si è parzialmente riscattato servendo l’assist decisivo a Di Gennaro per il 2-2 in pieno recupero. Al Catania servirà anche ritrovare la verve sotto porta di D’Andrea per proseguire la scalata in classifica.

