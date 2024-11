LA SICILIA: “Avellino-Catania, storia e blasone a confronto per diventare grandi”

“Potrebbe essere un’occasione unica. Un sabato che svolta la stagione. Ad Avellino il Catania si gioca tanto. In termini di consapevolezza, di umore e ambizione futura. E’ anche per questo motivo, se in settimana il club rossazzurro ha deciso di aprire le porte degli allenamenti ai tifosi catanesi e alla stampa”, riporta La Sicilia in vista del confronto in Irpinia. “Allo stadio ‘Partenio-Lombardi’ si preannuncia un incontro che promette spettacolo e tensione. La partita è una delle più attese della stagione, vista la storicità e il blasone delle due compagini, che si sfidano per ottenere punti fondamentali nella lotta per la parte alta della classifica”, si legge.

“Sarà un confronto tra due squadre in cerca di riscatto. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con motivazioni forti. L’Avellino, reduce da una serie di buoni risultati ma con qualche passo falso, punta a consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre il Catania, dopo un avvio altalenante, sta cercando di risalire la classifica e dimostrare che la squadra ha tutte le carte in regola per lottare per la promozione”, evidenzia l’articolo di Andrea Cataldo.

“Uno degli aspetti da tenere sotto osservazione sarà sicuramente il centrocampo – aggiunge -. Entrambe le squadre dispongono di giocatori in grado di fare la differenza nella gestione del pallone e nell’impostazione del gioco. In attacco, gli occhi saranno puntati sui bomber: Toscano si augura che coloro che assisteranno Inglese saranno in grado di contribuire allo score realizzativo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***