LA SICILIA: “Castellini, il capitano ragazzino esempio per tutti”

Nei giorni scorsi abbiamo evidenziato il fatto che Alessio Castellini nella prossima gara raggiungerà le 100 presenze in maglia rossazzurra. Il quotidiano La Sicilia mette in evidenza proprio questo aspetto, sottolineando come “anche nei momenti peggiori del percorso a ostacoli che in due stagioni e mezzo questo club ha effettuato, il capitano ragazzino si è sempre distinto per qualcosa di buono”, rendendosi “un protagonista amato dal pubblico, ritenuto indispensabile da tutti gli allenatori, osservato sul mercato da grandi club di A. Ma per ora Alessio rimane a Catania”, si legge.

“Privarsene, anche di fronte a cifre che farebbero tremare i polsi a chiunque, è impossibile se questo gruppo, questo club, vogliono recuperare i punti persi per strada puntando ancora in alto. E il bello è che questo ragazzo di poche parole, a volte timido, sicuramente riservato, non si dà arie”, riporta l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

In varie interviste il difensore ha ribadito che “questa città, questo ambiente non hanno categoria” e a Catania “si impara sempre di più rispetto ad altre piazze”. Il numero di maglia del capitano, il 27, “è un’eredità storica pesante perchè Castellini ha preso in consegna lo stesso numero di Marco Biagianti, uno dei capitani più amati in assoluto della storia recente del Catania. Diciamo che fino a oggi la consegna di serietà e produttività è stata rispettata in pieno”.

