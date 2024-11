QUI CATANIA: nelle prossime gare, Crotone e Trapani rivali in campo con tifoserie “amiche”

Nei prossimi due incontri, sulla strada del Catania ci saranno due avversari di livello, rispettivamente il 10 e 15 novembre: da una parte il Crotone che attraversa un buon momento e mira a risalire con decisione la classifica, dall’altra il Trapani distante un paio di lunghezze dagli etnei in classifica e costruito per competere in ottica primato. Rivali importanti sul campo, piazze storiche e calde del sud. Rossoblu e granata rappresentano anche tifoserie “amiche” dei colori rossazzurri.

L’amicizia con la tifoseria del Crotone risale al 2001, in occasione della morte del tifoso rossazzurro Fabrizio Lo Presti. In tale circostanza gli ultras della squadra calabrese mostrarono sincero affetto verso le due curve catanesi e la famiglia del giovane. Nella gara casalinga successiva alla tragedia, la Curva Sud crotonese espose il toccante striscione «La sua vita per la sua curva, la nostra curva per il suo ricordo: “ciao Fabrizio” (scritto in rossoblù) un ultras catanese» al centro della curva.

La “simpatia” con Trapani è nata intorno al 1994, poi mutata in amicizia fino a diventare vero e proprio gemellaggio, ufficialmente instaurato con gli “Irriducibili Curva Sud Catania”, successivamente esteso a tutta la tifoseria rossazzurra e granata. Un gemellaggio che si fonda su un’amicizia vera e spontanea, oltre che sulla comune accesa rivalità sportiva con il Palermo. Significativa la data del 18 aprile 1999 al “Provinciale”: strette di mano, giri di campo con bandieroni, stendardi e sciarpe suggellarono il legame.

