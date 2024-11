LA SICILIA: “Catania-Trapani, si va verso le 16-17mila presenze allo stadio”

In vista di Catania-Trapani, all’interno del quotidiano La Sicilia – nell’articolo a firma di Giovanni Finocchiaro – si parla dell’andamento della prevendita dei biglietti. “Fino a ieri sera erano stati ceduti 1.700 tagliandi al dettaglio che si aggiungono agli oltre 12mila abbonati. Si va verso le 16-17mia presenze tenuto conto che da Trapani arriveranno almeno 300 tifosi che sono già in possesso dell’accesso allo stadio”. Viene evidenziato anche il fatto che, come in occasione del precedente turno di campionato a Crotone, tra le due tifoserie esistono “rapporti di grande amicizia, consolidata nel tempo”.

