PAGELLE DI REPARTO: Stoppa guadagna il rigore e segna, “solito” infortunio difensivo

Solo un pareggio per il Catania al Massimino contro la Cavese, 1-1. A Stoppa – a segno nella prima frazione su rigore – risponde Fella nel secondo tempo. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella diciassettesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 5.5

La difesa rossazzurra non soffre molto contro una Cavese poco pungente là davanti, eppure in una delle rare chance concesse su calcio piazzato riesce – in particolare con Di Gennaro – a regalare lo spazio che basta a Fella per realizzare il gol del definitivo pareggio.

Il migliore in difesa:

–

Bethers 6, Castellini 6-, Di Gennaro 5, Anastasio 6-

CENTROCAMPO 6-

Al momento pare che mister Toscano sia riuscito a trovare un certo equilibrio e in campo il Catania ne beneficia con risultati tangibili rispetto ad altre occasioni in cui proprio in mediana troppo facilmente si perdevano i riferimenti. I rossazzurri, però, pagano un vistoso calo in termini di intensità nella ripresa ed è clamoroso, nel finale, l’errore sotto porta di Sturaro.

Il migliore a centrocampo:

Raimo 6+ – Cross non sempre precisi ma impegno e costanza che meritano una nota di merito. Trovando continuità sta riuscendo a garantire un supporto costante sia in fase difensiva che offensiva.

Jimenez 6+, Verna 6, Carpani 5.5, Sturaro 5, Guglielmotti 6, Quaini sv

ATTACCO 6-

Tanto lavoro sporco, e il merito di lottare per tutta la partita. C’è qualità e quantità, per potenziale – però – è lecito pensare che si possa far meglio.

Il migliore in attacco

Stoppa 6.5 – Sempre decisivo, sempre in forma e finalmente a suo agio in campo da trequartista. Ottima prova per lui.

Inglese 5.5, D’Andrea 5.5, Montalto sv

ALLENATORE

Toscano 5.5 – Una partita che doveva essere vinta e che invece si chiude sul risultato di parità che delude le aspettative dell’ambiente etneo. Inoltre i piani alti della classifica restano distanti. Il Catania deve fare di più e vincere le partite.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***