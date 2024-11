PAROLA AI TIFOSI – i cuGGini: “Catania, n’ha succirutu nenti. Equilibrio, testa alla prossima”

“Tifosi sfegatati del Catania, tentiamo di commentare le vicende rossazzurre con liscìa”. Si definiscono così i cuGGini che, via social, si sono espressi in questi termini, con il consueto ausilio del dialetto catanese, dopo la ritrovata vittoria contro il Trapani:

“Aaaaaahhhh ma allora si sono ricordati come si gioca!!! Bastava solo correre TUTTI sin da subito come o più dell’avversario e si riesce a giocare. In una serata di venerdì (la più classica delle serate di calcio di venerdì: l’anammazzari) il Catania riacquista l’intensità perduta nelle ultime 5 partite e porta a casa prestazione e risultato (il secondo sempre conseguenza della prima). E la prestazione c’è, al di là del risultato e soprattutto la reazione c’è, nonostante il gol subito”.

“Complice una ritrovata vigoria ed un ritrovato portiere, il Catania comincia a mettere pressione e giocare sin da subito con uno Stoppa ispiratissimo ed un Raimo canebracchissimo. Ne viene fuori un bel primo tempo: Stoppa dopo un’azione incredibile in cui fa un cost to cost arriva solo davanti il portiere ed invece di passarla ad altri soli decide che nella nord non si deve segnare; l’incantesimo viene rotto da capitan Castellini che, con un tiro che assume la stessa traiettoria parabolica di na zoccula ittata da na matri assicutatrice, gonfia la rete e sgonfia altro. Una liberazione”.

“Il secondo tempo si apre nel segno dello scantazzo e del gol del pareggio; ma a differenza delle altre volte e a differenza del primo tempo, Stoppa si inventa un assist che nemmeno nei campetti mpruvulazzati di Rio si vede e mette a tu per tu Inglese che, essendo attaccante, insacca da par suo e da par nostro. Poi la squadra lotta, ammutta, ringhia, assicuta e porta casa finalmente la vittoria. Ma così come nelle sconfitte n’ava (quasi) succirutu nenti (a livello di campo, perchè a livello proprietaristico cose ne sono successe a sicchiati) anche dopo questa vittoria n’ha succirutu nenti”.

“Equilibrio, questo sconosciuto per molti (e anche per noi). Testa solo alla prossima, aspettando gli infortunati di breve periodo, gli infortunati di lungo corso e gli infortunati nda sacchetta. Bella partita, bella vittoria, bel derby, bei tifosi ospiti. Sempre e solo FOZZA CATANIA!”.

