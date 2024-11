PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “C’è stato un miglioramento, bisogna dargli un convinto seguito”

Commento social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud dello stadio “Angelo Massimino”, dopo la prestazione del Catania contro il Trapani:

“Concordiamo con mister Toscano quando dice che ancora non è stato fatto niente e che bisogna andare avanti. Quello che è mancato nelle ultime partite si è cominciato a vedere, non tutto è stato fatto bene, a centrocampo si è ballato un pò troppo nell’arginare le ripartenze e in difesa un paio di volte si è andati in seria difficoltà, con salvataggi quasi disperati. Ma un miglioramento c’è stato e a cui bisogna dargli un convinto seguito, specie perché ci attendono due partite non facili”.

“L’intensità mostrata ieri speriamo diventi più costante e in certi momenti più ragionata. Così come bisogna imparare ad essere cinici su ogni palla che passa sottoporta, anche ieri due gol praticamente fatti non sono stati conclusi come si deve. Idem le palle inattive, è insensato battere decine di corner a partita senza mai essere pericolosi”.

“Detto questo ieri la vittoria è stata meritata e cercata, quindi il materiale umano c’è, bisogna che si convincono di giocare per vincere anche con squadre che si chiudono e che non danno spazi, poiché la ricerca della vittoria passa solo ed esclusivamente dalla volontà dei giocatori”.

