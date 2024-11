VERSO CATANIA-MESSINA: Toscano vs Modica, ancora avversari in un derby

Terzo confronto fra squadre allenate da Domenico Toscano e Giacomo Modica, in programma domenica sera allo stadio “Angelo Massimino”. E sarà ancora un derby per i due tecnici che, precedentemente, furono avversari in Calabria quando il primo allenava la Reggina ed il secondo la Vibonese, in Serie C. Entrambi i derby calabresi risalenti alla stagione 2019/2020 si conclusero con la vittoria amaranto.

Il 22 settembre 2019, a Reggio Calabria, i padroni di casa s’imposero per 2-0 in virtù dell’autorete di Malberti e del gol di Corazza (assist effettuato dall’ex rossazzurro Reginaldo, ndr). Nel match di ritorno, datato 2 febbraio 2020, la Reggina s’impose a Vibo Valentia per effetto di un calcio di rigore trasformato da Denis (0-1). A fine stagione la Reggina salì direttamente in B, la Vibonese terminò il campionato al decimo posto, a -1 dalla zona playoff.

