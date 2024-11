SERIE C – Binda: “Taranto e Turris, altre penalizzazioni in arrivo. Catania e Avellino antagoniste del Benevento”

Ospite della trasmissione Cavese Supporters, il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda parla delle situazioni critiche di Taranto e Turris, soffermandosi su vari aspetti tra cui la lotta ai piani alti della classifica nel girone C di Serie C:

“Arriveranno altre penalizzazioni a Taranto e Turris. Mi auguro che non siano agonie, spero che entrambe le squadre riescano a finire il campionato: sono due situazioni critiche sin dall’inizio, nel calcio ci vorrebbe più onestà intellettuale e dire ‘non ce la facciamo’. Molti non lo fanno, soprattutto per paura delle critiche della tifoseria: ritengo sbagliato volersi iscrivere a tutti i costi se non si hanno disponibilità finanziarie, mi aspetto in futuro delle proprietà coraggiose”.

“Tutti dicono che il Girone C è il più complicato, ma negli ultimi anni c’è sempre stata una squadra dominatrice che ha poi preso il largo facendo una corsa solitaria. Quest’anno non credo sarà così perché le squadre dietro al Benevento sono forti e daranno del filo da torcere ai giallorossi fino alla fine. Sarà un campionato più incerto del solito. Come antagoniste del Benevento metto Avellino e Catania. Il Picerno non lo scopriamo oggi, il Cerignola ha una squadra competitiva e il Giugliano sta lavorando bene. Ci sono realtà di provincia che hanno idee e capacità notevoli, la Serie C è una palestra non soltanto per i calciatori ma anche per giovani dirigenze e allenatori”.

