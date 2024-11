QUI CATANIA: Pelligra, discorso alla squadra in vista del Messina

Il Catania ha sostenuto la consueta rifinitura in sede, quando si avvicina il fischio d’inizio di Catania-Messina. Giocatori e staff tecnico rossazzurro, al termine della seduta di lavoro svolta in mattinata, hanno ricevuto la visita del presidente Rosario Pelligra. Il numero uno del club etneo ha avuto un breve incontro con la squadra, facendo un discorso motivazionale in vista del match in programma domenica sera alle 19.30 al “Massimino”. Lo stesso Pelligra assisterà alla partita, fiducioso che chi scenderà in campo non deluderà le attese.

